Renato Coimbra, que conduziu o Alpendorada ao Campeonato de Portugal, após a conquista do título de campeão na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, é o novo treinador do Amarante, anunciou o clube nas redes sociais.

Renato Coimbra sucede a Jorge Pinto no comando técnico. O Amarante volta a disputar, em 2022/2023, o Campeonato de Portugal.