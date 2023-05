Renato Paiva estreia-se a ganhar e Caixinha empata

JN/Agências Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Renato Paiva viu o Bahia vencer pela primeira vez na atual edição do Brasileirão, frente ao Vasco da Gama. Na Taça Sul-americana, o Bragantino, de Pedro Caixinha, empatou a zero com os argentinos do Estudiantes.

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, venceu na terça-feira na visita ao Vasco da Gama por 1-0, na terceira jornada do campeonato brasileiro de futebol, conseguindo o primeiro triunfo no campeonato.

No Rio de Janeiro, o único golo da partida foi apontado por Thaciano, aos 44 minutos, garantindo os três pontos para a equipa orientada pelo técnico luso.

PUB

Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, o Bahia conseguiu o primeiro triunfo e está em 15.º lugar no campeonato, com três pontos, enquanto o Vasco da Gama sofreu a primeira derrota e é nono, com quatro.

Na Taça Sul-americana, os brasileiros do Bragantino, treinados pelo português Pedro Caixinha, empataram, em casa, com os argentinos dos Estudiantes (0-0), em jogo da terceira jornada do Grupo C.

Num encontro entre duas equipas que tinham vencido as duas primeiras rondas, o nulo não foi desfeito em Bragança Paulista, apesar da maior posse de bola e do maior número de remates dos brasileiros.

Com este empate, o Bragantino, com melhor diferença de golos, lidera o Grupo C, com sete pontos, os mesmos do Estudiantes, com os paraguaios do Tacuary a somarem três pontos e os bolivianos do Oriente Petrolero ainda sem pontuar.

Na próxima jornada, o Bragantino visita o Oriente Petrolero, enquanto o Estudiantes joga em casa do Tacuary.