Renato Paiva estreia-se com vitória

O Club León, treinado pelo português Renato Paiva, estreou-se no domingo com um triunfo no Torneio de Abertura mexicano de futebol, ao vencer em casa do Atlético San Luis, por 2-1.

Federico Martinez (35 minutos) colocou em vantagem o Club León, mas um autogolo de Byron Castillo (78) deu o empate ao conjunto da casa, antes de já nos descontos Lucas Di Yorio (90+4) garantir o triunfo à equipa de Renato Paiva.

O Club León foi uma das cinco equipas que venceu na estreia, juntamente com o Puebla, o Toluca, o Santos Laguna e o Cruz Azul.