Renato Sanches assiste no triunfo do Lille

O internacional português Renato Sanchez contribuiu para vitória, por 2-0, do líder Lille no recinto do Metz, esta sexta-feira, em jogo da 32.ª jornada da Liga Francesa, ao fazer a assistência para o primeiro golo.

Os golos surgiram só na segunda parte, ambos apontados por jogadores turcos, o primeiro por Burak Yilmaz (60 minutos), assitido por Renato sanches, e o segundo por Zeki Celik, aos 89.

Para além de Renato Sanches, o Lille também contou com José Fonte a titular, com Xeka, a ser lançado aos 84 minutos, tendo o jovem avançado José Bica ficado no banco de suplentes.

Com a vitória, o Lille segue na liderança, com 69 pontos, mais três do que o mais direto perseguidor, o Paris Saint-Germain (PSG), que tem 63 pontos e joga no sábado no campo do Estrasburgo. Já o Metz, que somou a terceira derrota consecutiva, é o 10.ª classificado, com 42 pontos.