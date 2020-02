Renato Sanches marca no triunfo do Lille

Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Renato Sanches marcou o segundo golo do Lille na vitória por 2-0 em Angers, em jogo que abriu a 24.ª jornada da I Liga francesa.

O Lille adiantou-se no marcador aos 14 minutos, pelo avançado nigeriano Victor Osimhen, mas só confirmou o triunfo mais perto do final da partida, aos 75 minutos, numa incursão de Renato Sanches à área do Angers concluída com um remate rasteiro a 'fuzilar' o guarda-redes Butelle.

Pelo Lille, além de Renato Sanches, alinharam o internacional português José Fonte, que capitaneou a equipa ao longo dos 90 minutos, e o médio Xeka, lançado em campo aos 73 minutos a render Jonathan Ikone, enquanto o central Tiago Djaló, internacional sub-21 português, não chegou a sair do banco.

O Lille segue em quarto lugar com 40 pontos, os mesmos do Rennes, que é terceiro, e tem menos um jogo, numa tabela liderada pelo Paris Saint-Germain com 58, seguido do Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, com 46.