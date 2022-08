Renato Sanches oficializado no PSG por 15 milhões de euros

Médio junta-se a trio português na formação parisiense.

Renato Sanches muda de casa mas continua em França: o médio português foi oficializado esta quinta-feira como reforço do PSG até 2027, depois de o treinador Christophe Galtier ter confirmado a contratação na parte da manhã.

O centrocampista vai render aos cofres do Lille cerca de 15 milhões de euros e tornou-se no quarto reforço do PSG esta época, depois de Vitinha, Mukiele e Ekitike. Na formação da capital francesa, Renato Sanches vai juntar-se a três portugueses: Vitinha, Danilo e Nuno Mendes, aumentando assim para quatro a força lusitana.