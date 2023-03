Renato Sanches recuperou e volta aos convocados do PSG para a visita ao Bayern

JN/Agências Hoje às 18:45, atualizado às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista internacional português Renato Sanches voltou, esta segunda-feira, aos convocados do Paris Saint-Germain após cerca de um mês de ausência devido a lesão.

O médio luso está sem jogar desde 04 de fevereiro, quando se magoou logo aos 13 minutos do desafio da Liga francesa frente ao Toulouse, na sequência de um passe para um companheiro de equipa, agarrando-se de imediato à perna, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Renato Sanches regressa em momento importante para o PSG, que na quarta-feira visita o Bayern Munique na segunda 'mão' dos oitavos de final da Liga dos Campeões, viajando para a Baviera com uma desvantagem de 1-0.

PUB

Este regresso ajuda a aliviar o desalento pelo fim da época de Neymar, que vai ser operado no Qatar ao tornozelo direito.

No campeonato, os parisienses comandam com 63 pontos em 26 jornadas, com oito de vantagem para o Marselha e 12 para o Mónaco e Lens.