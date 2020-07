Renato Sanches testa positivo à covid-19

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:49 Facebook

Christophe Galtier, treinador do Lille, confirmou este sábado que existem três casos positivos no plantel. Renato Sanches é um deles.

Em conferência de imprensa depois do duelo particular com o Mouscron, que o Lille venceu por 2-1, Christophe Galtier revelou que há três jogadores do clube francês infetados com o novo coronavírus: Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba e o português Renato Sanches, que está em Portugal.

"O Renato está em Portugual. Ele deve passar por dois testes negativos para ser autorizado a viajar Já Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba estão em França e devem regressar ao trabalho já na segunda-feira", disse o treinador.