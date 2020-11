Renne empata em Estrasburgo e falha ataque aos lugares europeus

JN/Agências Hoje às 23:16 Facebook

O Rennes empatou (1-1) esta sexta-feira na casa do Estrasburgo, penúltimo classificado da Liga francesa, e não conseguiu ascender aos lugares de acesso às competições europeias.

A formação da casa até começou melhor o encontro inaugural da 12.ª jornada, adiantando-se no marcador através do médio francês Adrien Thomasson, aos 24 minutos, mas, aos 40, o defesa sérvio Stefan Mitrovic (ex-Benfica) foi expulso do encontro após uma falta perigosa sobre um adversário, deixando a equipa reduzida a 10 elementos durante mais de metade do jogo.

Após algumas oportunidades desperdiçadas, o empate chegou aos 60 minutos, por intermédio da cabeça do avançado gaulês Adrien Hunou, mas o Rennes não conseguiu aproveitar a superioridade numérica em campo para garantir os três pontos.

Assim, o Rennes segue no sexto lugar, com 19 pontos, menos um do que Lyon, Montpellier e Mónaco, e menos três do que o Lille, que é o segundo classificado da Ligue 1, atrás do PSG (24 pontos), sendo que todas as equipas do pelotão da frente estão com menos um jogo disputado.