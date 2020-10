Rennes derrotado na receção ao Angers

JN/Agências Hoje às 23:15 Facebook

O Rennes foi surpreendido, em casa, esta sexta-feira, pelo Angers no campeonato francês perdendo por 2-1 e falhando assim o salto para o primeiro lugar.

Se tivesse ganho, o Rennes ascenderia provisoriamente ao primeiro lugar, mas assim continua em terceiro, com os mesmos 15 pontos do PSG e a dois do líder Lille.

Começaram bem os locais, que ganhavam aos 18 minutos, com o golo de Hunou, mas depois o Angers virou o marcador, com os golos do marroquino Boufal, aos 27, e de Fulgini, aos 57.

O Angers, que chega aos 13 pontos, sobe ao sexto lugar, mas ainda há nove jogos da oitava jornada por disputar.