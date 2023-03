Renovação com Schmidt no final da época

Administração está impressionada com o técnico e projeta prolongamento do contrato no final do campeonato. Prestação europeia desperta "tubarões"

Roger Schmidt tem ainda ano e meio de contrato, mas, ao que o JN apurou, a SAD deseja abordar o tema da renovação no final da época. Os responsáveis do Benfica estão impressionados com o treinador e planeiam ampliar a ligação, mas entendem que não é oportuno abordar o tema durante a competição, já que o foco está concentrado no plano competitivo.

Roger Schmidt chegou à Luz em maio de 2022, assinou um contrato por duas temporadas (foi equacionada uma terceira de opção que se desconhece se avançou) e tem uma cláusula de de 10 milhões.