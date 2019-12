Luís Antunes Hoje às 01:00 Facebook

O processo de renovação de contrato de Bruno Lage com o Benfica deve ser formalizado ainda durante esta quinta-feira, sabe o JN.

As linhas do acordo de melhoria da ligação do vínculo ao clube há muito que estavam definidas e a formalização encontrava-se apenas dependente de questões de agenda das partes, nomeadamente da disponibilidade do agente do treinador. Algo que, ao que tudo indica, será hoje ultrapassado.

O novo vínculo deve prolongar-se até 2024.