Renovação de Morato até ao final do verão

Titularidade e oferta do Rennes sensibilizam as águias que já informaram o defesa brasileiro.

O clube da Luz vai avançar com o processo de renovação de Morato que, sabe o JN, deve ficar finalizado até ao final da janela de verão ou o mais tardar em meados de setembro. Ao que apurámos, o clube já informou o jogador que deseja avançar com o processo de forma rápida e com intuito de ajustar o vencimento do brasileiro que tem contrato até 2024.

A titularidade na pré-época pela mão de Schmidt, que também pediu a sua permanência, influenciou de forma preponderante a posição da SAD que recusou sucessivas ofertas do Rennes e informou o jogador do desejo de renovar.