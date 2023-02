Renovação de Otamendi está mais difícil

Título mundial coloca o defesa argentino na rota de ligas mais competitivas. Jogador também sabe que vai assinar o último grande contrato da carreira.

A renovação do contrato de Otamendi está mais difícil para o Benfica, segundo apurou o JN, porque a valorização do defesa, de 34 anos, com a conquista do Mundial pela seleção argentina, colocou-o na rota de campeonatos mais competitivos e tornou-o num alvo apetecível para muitos clubes.

O jogador tem a consciência que irá assinar o último contrato da carreira e vai avaliar com calma e ponderação o futuro, de forma a tomar uma decisão capaz de aliar a vertente desportiva com a componente financeira. O defesa central está satisfeito no clube da Luz, mas sabe que tem mercado no estrangeiro e estuda várias soluções na perspetiva de continuar no futebol europeu.