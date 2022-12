Renovação de Pepe só depende da vontade do central

Capitão do F. C. Porto faz 40 anos daqui a dois meses e tem contrato até junho, mas a SAD dos dragões e Sérgio Conceição querem que continue.

Pepe é um dos jogadores do plantel do F. C. Porto que terminam contrato no fim da época em curso, a par de Matheus Uribe, Marcano e Manafá, mas o cenário de renovar está completamente em aberto e, ao que o JN apurou, isso apenas depende da vontade do jogador.

A dois meses e meio de fazer 40 anos, o central mantém-se em plena forma, como se tem visto pelas exibições no Catar ao serviço de Portugal, e a idade não é, em condições normais, impeditiva de continuar a jogar na próxima temporada. A SAD portista e Sérgio Conceição contam com o capitão para 2023/24, assim este manifeste esse desejo.