Renovação de Rafa é dossiê prioritário na Luz

Rui Farinha Ontem às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Com contrato até ao final da próxima temporada, a renovação de Rafa é um dossiê prioritário para as águias. Ao que o JN apurou, os encarnados têm a clara intenção de finalizar já a negociação, para evitarem uma novela semelhante à de Grimaldo, que, em fim de vínculo com os encarnados, ainda não decidiu se continua na Luz.

Com 29 anos, o extremo, que aufere cerca de 2,5 milhões de euros limpos por temporada, exige uma melhoria no salário para colocar o preto no branco, um cenário recebido com reticências pela SAD encarnada. As conversas entre as partes mantêm-se e o Benfica, apesar de alguma resistência relativamente a valores, espera anunciar em breve o prolongamento do vínculo de um dos principais ativos no plantel.

A cumprir a sétima temporada de águia ao peito, Rafa conta com 12 golos e sete assistências. Não é a melhor época de sempre, mas revela-se peça crucial no xadrez de Roger Schmidt. Quase a completar 30 anos (em maio), o futebolista sabe que pode assinar, pelo Benfica, o seu último grande contrato, tendo, por isso, naturais expectativas. Atualmente, é o terceiro jogador mais bem pago nos encarnados, a seguir a Julian Draxler e a João Mário. Em setembro, Rafa renunciou à seleção portuguesa e, desde então, tem-se dedicado em exclusivo às águias.