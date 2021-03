Renovação de Rúben Amorim com cláusula de 30 milhões na mesa

Luís Antunes Hoje às 09:16 Facebook

SAD e técnico negoceiam ampliação do contrato até 2024, com aumento substancial do vencimento.

A SAD leonina e Rúben Amorim já iniciaram negociações para a renovação do atual contrato do treinador que termina em 2023, apurou o JN junto de fonte próxima do processo. Na mesa, de um dossiê que os leões desejam concluir antes do final da temporada, está a extensão da ligação por mais uma época (2024), melhoria do vencimento e a subida da cláusula de rescisão dos atuais 20 para 30 milhões de euros.

A ascensão meteórica do técnico e a fantástica época dos verde e brancos estão a despertar a curiosidade além fronteiras - Leeds e Leicester têm seguido o desempenho - e levam o clube de Alvalade a tentar "blindar" o responsável e a colocar-lhe um preço menos apetecível.