Renovação de Sérgio Conceição avança em breve

Pinto da Costa reconhece que tem um ano de margem, mas pretende dar celeridade a este processo.

Ainda na ressaca da conquista da dobradinha, a estrutura do futebol portista foi depositar os troféus do campeonato e da Taça de Portugal no museu do clube, numa cerimónia que simbolicamente encerrou a época para os jogadores. No entanto, tanto o treinador como a estrutura diretiva continuarão a trabalhar na preparação da próxima temporada. E, pela parte que lhe toca, Pinto da Costa pretende aproveitar a ocasião para prolongar a ligação de Sérgio Conceição ao clube. Palavra do presidente, em declarações ao JN.

"Pode haver. Não é urgente, porque temos um ano para a fazer. Mas espero fazê-la em breve", anunciou o presidente do F. C. Porto, já depois do evento em que participou. Pinto da Costa e o treinador há algum tempo que vinham a traçar as linhas mestras do arranque da próxima temporada, num sinal de que a continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do F. C. Porto sempre esteve bem segura, também por vontade do técnico, ao contrário do que chegou a ser sugerido, sobretudo após a Taça de Portugal.