Renovação no Barcelona e Chelsea vai contratar mais um jogador

Marcos Alonso renovou com o Barcelona até 2024. Por Inglaterra, o Chelsea deverá mesmo contratar mais um jogador: desta vez, o defesa direito Malo Gusto.

Barcelona: Chegado na presente temporada à Catalunha, Marcos Alonso renovou até 2024 com o Barcelona. O anúncio foi feito pelo clube no site oficial, revelando que o antigo jogador do Chelsea fica, pelo menos, por mais uma época em Espanha. Com 32 anos, Alonso leva dois golos em 19 jogos pelo conjunto.

Chelsea: Estará tudo a postos para o Chelsea contratar mais um jogador. Depois de Andrey Santos, Madueke, Fofana, Mudryk e João Félix só neste mercado de inverno, os londrinos vão contratar o lateral direito Malo Gusto ao Lyon. O defesa de 19 anos deverá custar, segundo Fabrizio Romano, 30 milhões de euros, mas fica em França até junho, apenas se juntando ao Chelsea no início da próxima época.

Newcastle: O Everton fica ainda mais em maus lençóis: no penúltimo lugar deverá perder um dos principais jogadores. De acordo com a imprensa inglesa, Anthony Gordon irá ser jogador do Newcastle. O avançado de 21 anos deverá completar os exames médicos nos próximos dias e reforçar o conjunto a troco de cerca de 46 milhões de euros.

Marselha: Foi um dos destaques de Marrocos no Mundial 2022 e agora vai "dar o salto" no campeonato francês. Segundo Fabrizio Romano, Azzedine Ounahi será jogador do Marselha até 2027, rendendo ao Angers oito milhões de euros, mais dois por objetivos.

Vizela: Francis Cann foi emprestado até ao final da temporada ao Al Hazm, da Arábia Saudita, anunciou hoje o Vizela. O extremo de 24 anos não fazia parte dos planos do treinador Manuel Tulipa, mesmo sendo o jogador mais antigo do plantel. Francis Cann chegou ao Vizela em 2016/17 e disputou 94 jogos pelo conjunto.

Casa Pia: ​​​​​​​Os "gansos" oficializaram a contratação de Beni ao Trofense. O médio angolano, de 20 anos, chega após ter competido por duas épocas e meia no clube da Liga 2.