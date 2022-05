Renovação no Sporting e Salah diz onde vai jogar na próxima época

JN Hoje às 20:51 Facebook

André Paulo renovou com os leões e acertou a continuidade em Alvalade, enquanto o avançado egípcio garantiu a continuidade no Liverpool.

Sporting: Os leões comunicaram a renovação do contrato do guarda-redes André Paulo. O novo vínculo que mantém o guardião, de 25 anos, em Alvalade é válido por um ano, ou seja até 2023. André Paulo chegou a Alvalade em 2020, proveniente do Real SC, do Campeonato de Portugal, e desde aí tem alternado o percurso entre a equipa B e a equipa principal dos leões.

Marítimo: Rafik Guitane não integrará o plantel da equipa madeirense em 2022/23, depois de ter sido chamado de volta pelo Reims (França), clube que detém o passe do médio. A confirmação foi dada pelo presidente Rui Fontes, na apresentação de mais uma delegação do clube, no Funchal.

Nacional: Filipe Cândido é o novo treinador do Nacional. Depois de passagens por Mafra, União de Leiria e Belenenses SAD, o técnico, de 42 anos, volta ao ativo no emblema madeirense para suceder a Rui Borges, tendo assinado um contrato válido por uma temporada.

Liverpool: Mohamed Salah confirmou que vai permanecer no Liverpool na próxima temporada. O avançado egípcio tem contrato com os "reds" por mais um ano, até 2023, e o seu futuro tem sido alvo de muita especulação nos últimos tempos. É sabido que o Liverpool e Salah estão em negociações para a renovação do contrato.

AC Milan: Franck Kessié deu como certa a saída do campeão italiano. Ao que tudo indica, o médio costa-marfinense vai rumar ao Barcelona a custo zero. "Tenho contrato até 30 de junho, mas a renovação é impossível. Cheguei aqui há cinco anos, voltamos à Liga dos Campeões e conquistámos o Scudetto, acho que este é o melhor momento para sair", disse ao "Canal+ Sports Africa".

Atlético Madrid: Luis Suárez oficializou esta quarta-feira a saída dos "colchoneros". "Jamais esquecerei o carinho de cada um de vocês desde o primeiro momento. Despeço-me de todos, orgulhoso por estes anos maravilhosos e feliz por terem confiado em mim. Eu e a minha família seremos sempre gratos", escreveu.