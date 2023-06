Renovações de Rafa e Chiquinho também dão dores de cabeça

Vasco Samouco Ontem às 23:30 Facebook

Os dois jogadores vão entrar no último ano de contrato e a continuidade não é segura

Grimaldo já foi, Otamendi é um caso quase perdido e agora, no que a renovações de contrato diz respeito, as atenções viram-se para Rafa e Chiquinho, os dois que estão prestes a entrar no último ano de ligação ao clube. Entre ambos, é a continuidade do avançado que exigirá mais conversas e paciência, até pelos números envolvidos e pelo estatuto mais significativo que ostenta no plantel.

Na Luz desde 2016, Rafa é uma das principais figuras do Benfica nos últimos anos e foi peça chave (14 golos e nove assistências) e imprescindível para Roger Schmidt na caminhada que conduziu os benfiquistas à conquista do título. Depois de renovar, em junho de 2019, o futebolista, de 30 anos, passou a ser um dos mais bem pagos da equipa, o que, automaticamente, coloca a fasquia muito alta para novo entendimento. Ao que o JN apurou, as primeiras conversas não foram muito prometedoras, mantendo-se uma diferença considerável entre as pretensões salariais de Rafa e o que o Benfica está disposto a pagar. As partes estão interessadas na renovação, pelo que o processo continuará de pé nos próximos tempos.