Renzo Saravia à porta do regresso ao Dragão

Lateral já esteve no Olival e deve ser incluído no plantel portista nos próximos dias. Razia de opções para o lado direito da defesa abre espaço ao argentino

Saravia está em vias de ter uma segunda oportunidade no Dragão. Depois de dois anos de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre, o lateral foi chamado à Invicta para realizar exames médicos (teve duas lesões graves durante o tempo em que jogou no Brasil), já esteve este domingo no Olival e, caso receba sinal afirmativo do departamento médico portista, deverá ser incluído nos próximos dias no plantel às ordens de Sérgio Conceição.

Recorde-se que o internacional argentino foi contratado pelo F. C. Porto no verão de 2019, mas não se conseguiu impor na equipa azul e branca, tendo realizado apenas seis jogos em meia época, antes de ser cedido ao clube gaúcho, no início de 2020.