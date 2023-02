Repetir a história em San Siro com cinco mil dragões nas bancadas

Miguel Pataco Hoje às 00:00 Facebook

Sérgio Conceição recorda triunfo frente ao Milan, em 1996/97, e lembra que lida mal com a derrota. Agora, o rival é o Inter e o Mar Azul invade Itália.

O campeão nacional viaja hoje rumo a Itália, onde procura dar o primeiro passo rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões. O rival é o Inter e o palco garante boas memórias aos azuis e brancos que, em 1996/97, venceram o AC Milan com Sérgio Conceição na equipa e, na época passada, empataram com o mesmo adversário já sob o comando do agora treinador, um autêntico especialista nos duelos frente a equipas transalpinas.

Conceição foi jogador dos "nerazzurri" entre 2001 e 2003, mas nunca defrontou a antiga equipa enquanto técnico, algo que terá a oportunidade de fazer, pela primeira vez, amanhã, a partir das 20 horas. No currículo de cinco épocas e meia à frente dos dragões, já eliminou três equipas italianas das competições europeias (Roma, Juventus e Lazio), além de ter registado uma vitória (casa) e um empate (fora) nos encontros com o Milan, na fase de grupos da Champions de 2021/22.

Consciente da ligação, a UEFA falou com Conceição, que recordou o triunfo dos finais do século passado, por 3-2. "Lembro-me de uma felicidade muito grande (...) Foi extraordinário, defrontar provavelmente o melhor lateral esquerdo de sempre, o Maldini. Foi um jogo cheio a todos os níveis perante uma equipa com estrelas mundiais. Foi uma grandíssima vitória", disse, antes de mudar o tom para explicar como sente os jogos enquanto técnico.

"Vivo muito mal com as derrotas e vivo muito pouco as vitórias. Acho sempre que as pessoas têm algo mais a dar (...) Vivo de forma muito apaixonada todos os momento de jogo, de treino, o meu dia-a-dia no clube. Quando chega o jogo esqueço completamente de onde venho, qual o meu passado", garantiu.

Friozinho na barriga

O F. C. Porto vai ter muito apoio no encontro de amanhã, já que são esperados cerca de cinco mil adeptos portugueses nas bancadas do Giuseppe Meazza, enquanto Galeno, também em conversa com a UEFA, deu conta de alguns dos rituais que tem. "Tento descontrair ao máximo, jogo no telemóvel, ligo à minha namorada, porque o tempo passa mais rápido. Quem não sente frio na barriga, não é para estar ali. De certeza que vai fazer um mau jogo. Então, entrar com esse frio na barriga é sempre bom e eu sinto esse frio em todos os jogos", garantiu.



As mesmas baixas

A dois dias do duelo com o Inter, Sérgio Conceição ainda não pôde contar Meixedo, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson, todos em tratamento às respetivas lesões. A equipa treina hoje de manhã no Olival, ruma a Itália ao início da tarde e, pelas 18.45 horas, o técnico faz a antevisão do jogo da Champions.



Árbitro sérvio

A UEFA nomeou Srdjan Jovanovic para dirigir o Inter-F. C. Porto, com o sérvio a ser auxiliado por Uros Stojkovicće Milan Mihajlovic. O VAR estará a cargo do alemão Bastian Dankert.