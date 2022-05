Reportagem em Tondela: Misto de emoções antes da grande final

Cidade beirã está triste pela descida mas radiante pela presença no Jamor.

É difícil para os adeptos do Tondela explicarem aquilo que sentem dias antes da final da Taça de Portugal. Os sentimentos são contraditórios: por um lado, há a tristeza da descida de divisão, por outro, o entusiasmo e felicidade pela ida à final da prova rainha. No Café Torres, junto à Câmara Municipal de Tondela, o tema de conversa não foge do grande jogo de amanhã. Nuno Claro, antigo jogador do Moreirense e habitante da cidade, explica que os futebolistas têm que "dar uma demonstração de caráter na final para superar a tristeza das pessoas". Acredita que o Tondela tem "25% de probabilidade de vencer", mas confessa que chegar à final da competição já é um "marco histórico".

Acompanhado pelos amigos, Mário Morais revela ter uma "opinião peculiar". "O Tondela desceu porque chegou à meia final, conseguiu uma vantagem confortável contra o Mafra, e os jogadores deixaram de ser tão intensos. O brilhantismo da final retirou-lhes a possibilidade de permanecer na Liga", confessa. Nota-se pela forma como fala dos beirões, que a descida de divisão removeu o positivismo identificável com o clube. "Não creio que o Tondela suba à Liga na próxima época". Apesar do misto de alegria e tristeza, certo é que os adeptos tondelenses prometem continuar a apoiar a equipa até ao fim.