Reportagem: sofrimento a dobrar pelas cores de Portugal

Rui Farinha, em Doha Hoje às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Vale, filho de Ilídio Vale, adjunto de Fernando Santos, é fisioterapeuta no Catar e segue atentamente a seleção.



Pedro Vale é fisioterapeuta no Al-Duhail no Catar e sofre duplamente por Portugal: filho de Ilídio Vale, adjunto do selecionador Fernando Santos, assiste às partidas com atenção redobrada. "É uma enorme satisfação ter o meu pai na seleção e o orgulho é ainda maior tendo em conta as conquistas da equipa técnica de que faz parte. Como é óbvio, sempre gostei da seleção, mas tendo lá o meu pai a trabalhar, o sofrimento e o nervosismo são maiores. É um sofrimento duplo [risos], as emoções são fortes", afirma, ao JN.

Devido à sua atividade profissional, esteve seis meses sem ver o pai e só o reencontrou quando a seleção chegou ao emirado. "Tenho estado com ele quando há algum tempo livre. Sinceramente falamos pouco de futebol, fica para segundo plano, preferimos abordar assuntos familiares. São as saudades", assume.