Rescisão de Renan avança e há mais gordura a cortar

André Bucho Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Guardião brasileiro não joga desde 2019/20. Poupança superior a um milhão de euros.

As negociações com Renan Ribeiro para a rescisão contratual avançam e há boas indicações quanto ao fecho do acordo. Depois de quase dois anos e meio sem alinhar pelos leões, o guarda-redes e a SAD estão, ao que o JN apurou, muito próximos de acertar a desvinculação. A rescisão do contrato, que expira em 2023, estará finalizada nos próximos dias, e poupará aos leões mais de um milhão de euros da folha salarial. O provável destino do guarda-redes, de 32 anos, é o Ah Ahli da Arábia Saudita. Após acordar os detalhes finais com o novo clube, rescinde com os leões e viaja para o Médio Oriente.

A solução encontrada com Renan não deve ser caso único no verão leonino. Também Battaglia está em negociações para se desvincular, de forma a regressar ao Maiorca, clube espanhol ao qual esteve cedido na temporada passada. O argentino, no entanto, está a exigir uma parte substancial do salário, situação que tem colocado algum entrave no negócio. Também a Doumbia deve ser apresentada idêntica proposta de rescisão.