"Resisti mas ele era muito mais forte", diz mulher que acusa Dani Alves de violação

A mulher que acusa Dani Alves de violação disse que o jogador a fechou numa casa de banho, obrigando-a a dizer que era a sua "putita".

O jornal espanhol "La Vanguardia" publicou excertos do testemunho dado às forças policiais, no início de janeiro, pela mulher que acusa Dani Alves de violação.

A jovem relatou que, após a ter tocado na zona VIP de uma discoteca em Barcelona em que ambos se encontravam, o futebolista a fechou numa casa de banho. "Eu não sabia o que estava atrás daquela porta, pensava que seria outra área VIP", contou a vítima, que acrescentou: "Resisti, mas ele era muito mais forte do que eu".

Ainda de acordo com o relato da mulher, Dani Alves ter-lhe-á obrigado a dizer que era a sua "putita" durante a violação. O caso aconteceu na noite de 30 para 31 de dezembro.

Dani Alves já deu três versões diferentes do caso em tribunal. Começou por dizer que esteve na discoteca por um curto espaço de tempo, negando a acusação de agressão sexual. Depois, passou de não conhecer a vítima a admitir que se recordava de a ter visto naquela noite, acabando posteriormente por admitir ter tido relações sexuais com a mulher, mas com o consentimento da mesma.

De acordo com o jornal "El País", a jovem renunciou à possibilidade de receber uma indemnização pelo caso, revelando que a sua única motivação com a denúncia é poder obter justiça.

Entretanto, o Pumas, clube mexicano que Dani Alves representava, rescindiu com o internacional brasileiro "com justa causa", na sequência do caso.

Se for considerado culpado, o futebolista, de 39 anos, que ainda recentemente representou o Brasil no Campeonato do Mundo de futebol, incorre numa pena que pode ir entre os quatro e os 12 anos de prisão.

A ex-mulher de Dani Alves, Dinorah Santos, já saiu em defesa do antigo marido: "Conheço-o há muito tempo, fomos casados durante 10 anos. Ele jamais faria isso", disse.