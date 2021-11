Respirar voleibol no berço da alma do mar

João Filipe Brandão Hoje às 21:45 Facebook

Mística tem de ser vivida para ser compreendida", salienta a coordenadora Felismina Pereira

Na casa leixonense, o voleibol é sinónimo de prestígio e conquistas. Os matosinhenses estão no topo das equipas com mais títulos na formação e, ao JN, revelaram alguns dos segredos para a vasta coleção de vitórias e preservação de uma arte que lhes permite continuar a "servir a excelência" do voleibol português.

Felismina Pereira, coordenadora da formação, mais conhecida por "Nocas" no universo das manchetes e bloqueios, fala, com entusiasmo, numa "mística inerente ao Leixões que tem que ser vivida para depois poder ser compreendida". Esse é um dos objetivos principais de "Nocas" para transmitir a alma peixeira aos mais novos, porque "são estes jovens atletas que vão alimentar a equipa sénior durante os próximos anos". E, dessa forma, é apologista que os "bebés" assistam aos jogos dos mais velhos.