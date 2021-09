Resposta supersónica não chega para evitar uma Tormena

João Faria, em Belgrado Hoje às 22:19 Facebook

Galeno deu esperança ao Braga e ainda empatou o jogo 93 segundos depois do Estrela Vermelha ter inaugurado o marcador

Uma clara melhoria exibicional em relação ao último jogo e uma resposta supersónica ao primeiro golo do Estrela Vermelha não chegaram para evitar a derrota do Sporting de Braga, no primeiro duelo da fase de grupos da segunda competição europeia de clubes. A equipa de Carlos Carvalhal dominou sem frutos até à hora de jogo, sofreu o primeiro tento na melhor fase do adversário e ainda reagiu de imediato, mas um golo de penálti, a cinco minutos do desfecho, deu o triunfo aos sérvios.

Perante um ambiente frenético e só com meia casa preenchida, o Braga, com 14 apoiantes nas bancadas, contou com cinco alterações no onze, na resposta ao fraco jogo com o Paços de Ferreira. A partida começou com um susto que Vítor Tormena resolveu, mas rapidamente a equipa minhota mostrou segurança e controlou os acontecimentos. As melhores oportunidades foram surgindo na área sérvia e, sobretudo até ao intervalo, os arsenalistas acumularam várias chances perdidas, com Ricardo Horta a errar o alvo por duas vezes, Lucas Piazon a falhar em zona de finalização e Galeno a acertar num poste.

Com o nulo a subsistir, o segundo tempo chegou a dar a ideia de que o Braga ia averbar o terceiro empate seguido sem golos. Lucas Mineiro, num lance que contou com um desvio de Ricardo Horta, acertou na barra, mas, no lado contrário, a eficácia falou mais alto. Canto de Guélor Kanga e surgiu Kanga a escapar à vigilância de Al Musrati e a inaugurar o marcador.

A resposta dos minhotos foi imediata, tendo a equipa alcançado o empate 93 segundos após estar em desvantagem. Depois de um corte defeituoso de Sanogo, Galeno aproveitou para fletir da esquerda para o meio, com o lance a terminar num golo de belo efeito do brasileiro.

Com tudo em aberto, foi o Estrela Vermelha a chegar ao triunfo. Tormena avaliou mal o tempo de entrada e carregou Ivanic na área, cometendo penálti. Katai fez o 2-1 e o estádio entrou em delírio. O Braga ainda tentou evitar o desaire, mas os sérvios seguraram bem a vantagem.