Restam dois mil bilhetes para o F. C. Porto-Estoril

Ainda há dois mil bilhetes à venda para o último jogo do F. C. Porto, na Liga 2021/22, que vai receber o Estoril às 18 horas de amanhã, no Estádio do Dragão.

O jogo vai ficar marcado pela entrega do troféu de campeão nacional aos dragões, juntamente com as festividades pela conquista da Liga.

As celebrações terão início no sábado, a partir das 13 horas, na Praça do Dragão, e prolongar-se-ão durante e após o jogo com o Estoril. De salientar que depois da partida, a comitiva portista deslocar-se-á aos Aliados e será recebida na Câmara Municipal do Porto, perante os adeptos do F. C. Porto.