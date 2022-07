Restaurante "confirma" Jesús Alcantár no Sporting

JN Hoje às 19:52 Facebook

Jesús Alcántar foi confirmado no Sporting... por um restaurante. O jovem defesa central, ex-Necaxa, já está em Lisboa e será oficializado em breve.

Na era das redes sociais, nenhum segredo fica a salvo. Até uma simples refeição pode transformar-se na confirmação de um negócio que vinha sendo discutido nos últimos tempos.

O protagonista desta história é o jovem Jesús Alcántar, defesa central do Necaxa, de 18 anos, que está perto de ser anunciado como reforço do Sporting. A mudança tornou-se uma certeza depois de um post do restaurante lisboeta que o jogador escolheu para saciar a fome. O estabelecimento marcou o momento com uma publicação reveladora.

"Grande aposta do Solar em Jesús Alcántar, o jovem central internacional sub-20 mexicano que vai reforçar o Sporting Clube de Portugal. Do Club Necaxa para Alvalade, com passagem pelo Largo da Anunciada...", lê-se no post, que é acompanhado com uma fotografia em que surge o jogador.