Resultado expressivo causa polémica no distrital de futsal de Santarém

Vitória de Santarém denunciou o caso insólito à Associação de Futebol de Santarém.

Na partida para a 20ª e última jornada do campeonato distrital de futsal de Santarém, o Vitória de Santarém somava os mesmos 46 pontos que o Mação, mas beneficiava de uma larga vantagem no critério de desempate, de diferença entre golos marcados e sofridos (os dois conjuntos estavam empatados, em confronto direto) - um diferencial de 33 golos, entre as duas equipas.

Num desfecho que tem levantado suspeitas de uma possível combinação de resultados, o Mação venceu, no sábado, o Benavente (que entrou em campo com apenas três jogadores) por... 60-0, anulando, assim, o avanço de 33 golos do Vitória de Santarém que, apesar de ter derrotado o Gruder por 7-5, viu o campeonato fugir do seu alcance.

Indignados com o resultado inusitado, os responsáveis do Vitória emitiram um comunicado, no qual expressaram o desagrado com a forma como terminou o campeonato, e referiram que já tinham avisado para a possibilidade de se verificar este desfecho.

"Ontem, o Vitória Clube de Santarém entrou em campo, na Nave Municipal, para tentar ganhar o Campeonato Distrital de Seniores Masculinos de Futsal. Pela frente, encontrou um oponente (GD Ribeira Fárrio) que, já sem ambições classificativas, soube honrar os seus pergaminhos e dignificar a prova, lutando pela vitória até final. Porque quem tem grandeza de espírito, caráter, brio pela instituição que representa, respeito pelos valores do desporto, nunca pode jogar de outra forma", defenderam.

"Em Santarém, dentro de campo, os jovens atletas do Vitória souberam concretizar, com todo o mérito, o resultado de muitos meses de trabalho, inúmeras horas de dedicação, crer, suor e sacrifício pela concretização de um sonho de meninos. Em Mação, noutra quadra, nos mesmos 70 minutos, emergiu, porém, a outra face do desporto. De um lado, uma equipa composta apenas por um guarda-redes e dois atletas de campo, que, após cada golo sofrido, se apressavam até ao círculo central para reatar o jogo. Do outro, uma equipa a apresentar-se sempre com cinco elementos, ávida de colocar a bola sucessivamente dentro da baliza adversária. Um resultado de 60-0".

"Um ato premeditado e concertado, anunciado na primeira pessoa pelo treinador do Benavente Futsal Clube há uma semana, e denunciado antecipadamente, de um modo formal, pelo Vitória Clube de Santarém junto da Associação de Futebol de Santarém. 'No sábado é que eu me vou rir. O Campeonato de Seniores já foi', anunciou-se", pode ler-se na mesma nota.

"Pobre do trio de atletas e dos encarregados de educação que, à mercê do ódio, da rivalidade tóxica, da inveja, tiveram de compactuar com este figurino, expostos a uma vergonha nacional. Pobres dos que, nestas condições, festejam com toda a efusividade e orgulho. Pobre de uma sociedade que confia nestes formadores os homens e mulheres de amanhã. Pobre de quem tiver a ingrata tarefa de colocar a taça nas mãos do novo campeão. Que possa ser reposta a verdade desportiva", defenderam.