Resultados das eleições no Sporting só depois do jogo com o Arouca

O Sporting prepara a eleição dos órgãos sociais, que decorrerá no sábado, dia 5. As votações encerram às 20 horas.

Em dia de jogo com o Arouca (20.30 horas), os associados do clube leonino votarão para eleger o próximo presidente, de entre três candidatos: Frederico Varandas, da Lista A, Ricardo Oliveira, da Lista B e Nuno Sousa, da Lista C.

O ato eleitoral arranca às 9 horas e decorrerá até às 20 horas, no Pavilhão João Rocha. Os resultados serão divulgados após o término da partida com o Arouca, ou seja, nunca antes das 22 horas, pelo presidente da Mesa Assembleia Geral Rogério Alves, no auditório do Estádio José Alvalade.