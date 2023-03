Resultados de auditoria ao V. Guimarães revelam débil posição financeira

Auditoria foi solicitada pela direção liderada por António Miguel Cardoso.

Os resultados da auditoria às contas da SAD, solicitada pela atual direção e referentes à gestão entre julho de 2018 e março de 2022, efetuada pela Baker Tilly, evidenciam "débil posição financeira".

Relativamente ao passivo, no valor de 52,1 milhões, a Baker Tilly explica que em 2021 o passivo aumentou significativamente face a 2020 (quase que triplicou), resultante essencialmente da operação de compra de jogadores a um outro clube e da posterior operação de financiamento efetuada no âmbito da operação. Em 2022, a redução de 51% do Ativo corrente face ao período anterior, aliado ao crescimento do Passivo corrente em 33%, originou uma redução significativa no rácio de liquidez, de 68% em 2021 para 25% em 2022. Em 2021 e 2022, o rácio de autonomia financeira (capital próprio/ ativo) é negativo uma vez que o capital próprio é negativo, evidenciando uma débil posição financeira.

A Baker Tilly verificou que o fluxo de informação e o processo de tomada de decisões de compra e venda de jogadores não está suficientemente documentado e formalizado, mas que os passes dos jogadores adquiridos estão corretamente contabilizados e pagos (UEFA e a FIFA exigem o pagamento atempado dos passes e de dívidas a outros clubes, jogadores, Segurança Social e Autoridade Tributária). Foram ainda identificadas diversas comissões a pagar vencidas e não regularizadas, resultantes de dificuldades de tesouraria.

No que diz respeito aos contratos de financiamento celebrados com a Apollo (direitos televisivos) e a Score Capital (operações de aquisição e alienação de jogadores e com um contrato de publicidade), não foram identificadas situações relevantes a reportar.