Sheriff-Braga: Retidos na fronteira e obrigados a pensar em plano de resgate

Afinal, o efeito surpresa do Sheriff ainda não acabou! O Sporting de Braga é a mais recente vítima da época inolvidável do clube da região de Transnístria, estado autoproclamado independente desde 1990, mas sem reconhecimento internacional.

Apesar de estar há dois meses sem competir, devido à pausa de inverno, o Sheriff, que já causara sensação na estreia na Champions, superiorizou-se ao Braga, vencendo por 2-0, resultado que deixa a equipa minhota em situação difícil, na luta pelo acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Na próxima quinta-feira, o conjunto de Carlos Carvalhal terá de vencer por três golos de diferença para se apurar ou marcar, pelo menos, dois para forçar o tempo extra, face à desvantagem averbada em Tiraspol.

Como se não bastasse o desgaste de uma longa viagem e as peripécias de controlo fronteiriço na entrada em Transnístria, o Braga não leva boas recordações da primeira visita de sempre à Moldávia. Com Castro de regresso ao onze, a equipa não entrou bem, sendo que a primeira parte ficou marcada pelo lance de penálti que deu vantagem ao Sheriff, obtido perto do intervalo. Adama Traoré desviou em antecipação a Matheus, a bola seguiu para a baliza, mas Yansane, em posição irregular, tocou no esférico e foi assinalado fora de jogo. Contudo, na jogada anterior, Castro jogara a bola com um braço na área e o árbitro, alertado pelo VAR, foi ver as imagens e considerou haver motivo para penálti. Sébastien Thill bateu Matheus e desfez o nulo.