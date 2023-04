Retirada punição de 15 pontos à Juventus

O Comité de Garantia do Comité Olímpico Italiano levantou a punição de 15 pontos atribuída à Juventus. A Roma de José Mourinho é assim ultrapassada no terceiro lugar do campeonato.

A punição de 15 pontos aplicada à Juventus foi levantada pelo Comité de Garantia do Comité Olímpico Italiano. O organismo considerou que é necessária uma reavaliação da pena decidida em janeiro, mas este caso ainda irá a novo julgamento e uma punição poderá ser novamente aplicada.

Com esta decisão a Juventus passa a somar 59 pontos, saltando do 7º para o 3º lugar da Liga italiana, e ultrapassa a Roma de José Mourinho. As suspensões aplicadas a Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Fabio Paratici foram também levantadas.

Recorde-se que em janeiro foram deduzidos 15 pontos à Juventus por irregularidades financeiras em transferências de jogadores.