Seferovic volta a bisar no quarto triunfo consecutivo. Panteras jogaram mais de uma hora com dez e Diogo Gonçalves brilha com duas assistências

Um Benfica num claro processo de recuperação e retoma venceu o Boavista e pressiona o F. C. Porto e o Braga que só domingo e segunda entram em campo, respetivamente. Os encarnados desenharam um triunfo justo, num jogo de sentido único, também influenciado pela expulsão de Chidozie que deixou o Boavista com dez, durante mais de uma hora. Seferovic foi novamente um relógio suíço, um matador de serviço - bisou depois de fazer o mesmo com o Belenenses SAD. Os golos tiveram a marca de Diogo Gonçalves, autor de duas assistências e sempre a causar desequilíbrios no flanco direito.

Além do plano ofensivo, os encarnados melhoraram substancialmente na segurança defensiva. A equipa concede menos chances de golo graças à presença de Lucas Veríssimo. O central brasileiro é uma clara mais-valia na luta individual, confere outra tranquilidade pela velocidade de recuperação e também se distingue no jogo aéreo.

O Boavista, contudo, até deu um ar de algum atrevimento no início, mas o gás acabou com a expulsão de Chidozie.

O Benfica esteve perto de beneficiar do primeiro penálti da época na Liga, mas o lance foi corrigido - e bem - para uma falta fora da área, deixando o Boavista com dez jogadores. As águias montaram o acampamento à entrada da área visitante, na tentativa de rasgar a malha de proteção. Exageraram, inicialmente, nas triangulações pela zona central, mas encontraram no corredor direito e em Diogo Gonçalves a via de sucesso.

Seferovic ainda demorou a acertar a mira, mas à terceira selou a vantagem. Numa discussão de sentido único, os encarnados ampliaram a vantagem já no segundo tempo com uma nova oferta de Diogo Gonçalves. A partir daí geriram o resultado e mantiveram o Boavista a uma distância segura. Foi a forma encontrada para vingar a derrota do jogo da primeira volta.

