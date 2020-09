Retorno dos adeptos aos estádios ingleses adiado

JN Hoje às 17:40 Facebook

Novas medidas do Governo inglês inviabilizam testes e experiências que os clubes tinham previstas e coloca em causa a possibilidade de os jogos poderem ter espectadores a partir de outubro.

O regresso dos adeptos aos estádios do futebol inglês conheceu esta quarta-feira novo revés, depois de o primeiro-ministro Boris Johnson ter anunciado novas medidas que restringem o aglomerado de pessoas, devido ao aumento do número de casos de infeções de Covid-19 no país.

Arsenal, Chelsea e Tottenham eram alguns dos clubes que já tinham previstos testes no sentido de perceber a viabilidade da retoma dos adeptos aos estádios, algo que agora ficou sem efeito, de acordo com Boris Johnson, até porque não se sabe quando estas novas restrições serão levantadas.

No mês passado, o primeiro-ministro inglês admitiu que os adeptos poderiam voltar aos estádios em outubro, algo que agora parece improvável.