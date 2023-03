Diogo Costa afastado da seleção por lesão muscular

O F.C. Porto revelou, esta tarde, o motivo que levou ao afastamento de Diogo Costa dos trabalhos da seleção.

Os dragões treinaram na manhã desta quinta-feira e Diogo Costa já constou no boletim clínico dos azuis e brancos. O guardião portista está a lidar com uma lesão muscular no ombro direito.

Para além do guarda-redes, João Mário, Pepe e João Marcelo são os outros três nomes que estão a fazer tratamento a lesões.

O FC Porto volta a treinar-se na manhã de sexta-feira tendo em vista a receção ao Portimonense (domingo, 2 de abril, 20.30 horas), em jogo da 26.ª jornada do campeonato.