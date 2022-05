Reveladas as equipas de arbitragem para a última jornada

António Nobre vai apitar jogo da consagração do título de campeão nacional do F. C. Porto no Dragão.

Estão definidas as equipas de arbitragem para a última jornada da Liga portuguesa. Em destaque estarão as partidas de Tondela, Moreirense e Belenenses SAD, que definirão os lugares de descida, e ainda o jogo no Estádio do Dragão, de consagração do título de campeão. Os encontros de domingo entre Famalicão e Braga e V. Guimarães e Gil Vicente ainda não têm árbitro definido.

Arouca-Belenenses (sábado, 15.30 horas)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Nuno Manso

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: Vasco Santos

AVAR: Carlos Campos

Tondela-Boavista (sábado, 15.30 horas)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Gonçalo Freire

Moreirense-Vizela (sábado, 15.30 horas)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: André Dias

Marítimo-Portimonense (sábado, 18h)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Luís Costa

4.º árbitro: João Afonso

VAR: David Silva

AVAR:Tiago Leandro

FC Porto-Estoril Praia (sábado, 18h)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nuno Pereira

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Tiago Mota

Sporting-Santa Clara (sábado, 20.30 horas)

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira