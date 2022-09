Reveladas mais mensagens de Miguel Afonso em que pede fotos e segredo

Foram divulgadas esta sexta-feira mensagens entre o treinador Miguel Afonso e uma jogadora do Bonitos de Amorim, na Póvoa de Varzim, quando o técnico orientava a equipa na época 2021/22.

"Pensa com carinho na forma como me vais mostrar o antes e depois", "será o nosso segredo" e "anseio por essa foto", são algumas das mensagens que Miguel Afonso alegadamente terá trocado com uma jogadora do Bonitos de Amorim, clube que orientou na época passada, divulgadas por Daniela Lopes, na conta pessoal do Twitter. Revela que o Famalicão alegadamente teria conhecimento destas mensagens no momento em que contratou o treinador.

PUB

Esta divulgação surge um dia depois de Mariana Vaz Pinto também ter partilhado algumas mensagens enviadas por Miguel Afonso. De recordar que o treinador está suspenso de funções do Famalicão, na sequência de uma investigação por ser acusado de assédio sexual às jogadoras do Rio Ave na época 2020/21. O JN sabe que o grupo de futebolistas apresentou esta manhã uma queixa na Federação Portuguesa de Futebol.