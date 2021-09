Revelado discurso de Ronaldo: "Estou aqui para ganhar e nada mais"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:48 Facebook

Cristiano Ronaldo proferiu um discurso para os colegas de equipa antes do encontro de sábado frente ao Newcastle, que o Manchester United venceu por 4-1 com dois golos do avançado português.

Cristiano Ronaldo estreou-se pelo Manchester United no último sábado, no jogo frente ao Newcastle, onde marcou dois dos quatro golos da vitória dos "red devils". Antes do encontro, o avançado fez um discurso para os novos companheiros de equipa, que foi revelado pelo jornal inglês "The Sun".

"Não voltei para ser cheerleader. Se queres ter sucesso, é preciso que ames o clube com todo o coração. Tens que comer, dormir e lutar por este clube. Quer jogues ou não, tens que apoiar os tens companheiros e dar sempre 100%. Estou aqui para ganhar e nada mais. Ganhar traz felicidade. Querem ser felizes, certo? Vocês são todos jogadores incríveis e acredito em vocês, caso contrário não teria voltado", terá referido Ronaldo.