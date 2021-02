Reviravolta cheia de crença alimenta sonho guerreiro

Guilherme Soares Hoje às 00:15 Facebook

Triunfo difícil deixa minhotos a três pontos do F. C. Porto, rival que recebe na próxima jornada. Algarvios mereciam mais, mas foram "traídos" por penálti.

Com um grande golo de Piazon e um penálti, muito contestado pelos algarvios, cobrado por Ricardo Horta, um Braga algo fatigado e com poucas ideias deu a volta ao marcador na segunda parte, anulando o tento de Aylton Boa Morte no primeiro período, e colocou-se a apenas três pontos do F. C. Porto, rival que recebe no domingo, na primeira jornada da segunda volta do campeonato.

Foi uma vitória suada, diante de um adversário que deu muita luta e que até dispôs de uma clara ocasião para ficar a vencer por 0-2 na primeira parte - Matheus salvou diante de Beto - e, a terminar a partida, viu Lucas Tagliapietra falhar o empate (88m). A crença e persistência dos minhotos deu frutos, mas a exibição dos algarvios justificaria o empate.

No Braga, que cedo perdeu Castro devido a lesão, o destaque foi a titularidade de Sporar e Borja, chegados esta semana do Sporting, envolvidos na transferência de Paulinho para os leões, enquanto no Portimonense, que se viu privado do guardião Ricardo também por lesão antes de meia hora de jogo, Paulo Sérgio fez quatro alterações, duas delas pelos castigos de Maurício António e Willyan.

Apesar do domínio de jogo dos bracarenses, a turma de Paulo Sérgio nunca descurava o ataque, sempre que conseguia. Num desses lances, triando proveito do mau posicionamento da equipa minhota, Beto foi mais rápido e mais forte que Rolando e Aylton Boa Morte só teve que encostar para o fundo das redes (23m).

Piazon empatou com um grande remate de fora da área, que ainda bateu no poste (62m) e, pouco depois, surgiu o lance da grande penalidade. Ricardo Horta converteu com frieza e deu os três preciosos pontos à equipa da casa, que, ainda assim, não se livrou de um grande susto perto do fim, quando Lucas Tagliapietra desperdiçou uma clara ocasião para empatar.

POSITIVO: Grande defesa de Matheus a impedir o 0-2 e excelente golo de Piazon, a abrir as portas à reviravolta minhota. Algarvios de Paulo Sérgio deixaram boa imagem.

NEGATIVO: Aos 35 anos, Rolando já não tem a velocidade de outros tempos. Braga mostrou cansaço. Lucas foi imprudente na abordagem no lance do penálti e "traiu" a equipa.

ÁRBITRO: O penálti sobre Horta deixou dúvidas, mas Rui Costa estava perto e o VAR confirmou decisão. Amarelo por mostrar a Luquinha, quando este lesionou Castro.