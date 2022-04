Reviravolta do Felgueiras deixa Série 1 da fase de subida ao rubro

JN Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Série 1 da fase de subida da Liga 3 ficou relançada com a vitória do Felgueiras diante do Alverca (3-2). Ribatejanos veem o ​​​​​​​Torreense, que bateu o V. Guimarães B por 1-0, colar-se a si no topo da tabela.

Duelo impróprio para cardíacos em Felgueiras, com a equipa da casa a recuperar de uma desvantagem de dois golos frente ao Alverca, fruto do bis de Ricardo Rodrigues ainda na primeira parte.

Após o intervalo, a equipa orientada por Bruno China foi letal nos lances de bola parada, tendo virado o resultado com três golos que tiveram origem em pontapés de canto, marcados por Diogo Santos, Banguera e Serginho.

Já o Torreense somou a segunda vitória na fase de subida, na casa do V. Guimarães B (1-0), e igualou o Alverca no topo da Série 1. O único golo do jogo surgiu aos 64 minutos, por Pedro Machado, na sequência de um canto. A equipa de Torres Vedras ainda desperdiçou uma grande penalidade, por Mateus, na primeira parte.

No final da primeira volta da fase de promoção, a Série 1 tem as quatro equipas separadas por apenas três pontos. Alverca e Torreense comandam, com seis pontos, mais três do que Felgueiras e V. Guimarães B.

No que toca à fase de manutenção, a Sanjoanense deu um passo importante rumo à tranquilidade na Série 4, ao vencer o Pevidém por 4-0, com Lucão a bisar. No restante encontro do grupo, o Montalegre bateu o São João de Ver por 3-2, num jogo decidido por Rúben Neves, e deixou o Pevidém só no último lugar.

Na Série 6, o Real venceu o Oriental Dragon por 1-0, marcou Wilson Kenidy. Pelos mesmos números, o Oliveira do Hospital levou de vencida o Sporting B, graças ao tento solitário de David Silva. Estes resultados deixam o Oriental Dragon em situação muito complicada, já que a zona de salvação fica a seis pontos de distância, quando faltam disputar apenas três jornadas.