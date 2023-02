Reviravolta impressionante vale liderança da Série B ao Amora

Rui Almeida Santos Hoje às 22:20 Facebook

O Amora virou o jogo frente ao Caldas e assumiu o comando da Série B da Liga 3. Mais a norte, o Paredes derrotou o Montalegre, enquanto Canelas 2010 e São João de Ver empataram a uma bola.

Canelas 2010 e São João de Ver empataram a uma bola, em Vila Nova de Gaia, resultado que impediu ambas as equipas de aproveitar os deslizes de Sanjoanense e Varzim, na véspera, falhando a aproximação à zona de acesso à fase de subida na Série A.

Os "malapeiros" ficaram reduzidos a dez elementos em cima do intervalo, pela expulsão de Sinisterra, e em desvantagem no marcador nos primeiros instantes do segundo tempo, graças ao golo de Agostinho Carvalho.

No entanto, Paulo Grilo haveria de repor a igualdade aos 60 minutos, com o resultado a não mais se alterar até ao apito final.

Já o Paredes derrotou o Montalegre, por 2-1, e subiu ao oitavo lugar da tabela. Os unionistas chegaram ao intervalo com uma vantagem de duas unidades, valeram os golos de Erik e Didi, este último na própria baliza, ele que haveria de se redimir na segunda parte, quando apontou o tento de honra dos transmontanos.

Na Série B, o já qualificado para a fase de subida Amora conseguiu uma reviravolta impressionante na receção ao Caldas (4-2) e subiu à liderança da tabela, por troca com a União de Leiria, derrotada, na sexta-feira, pelo Fontinhas.

Impedidos de escorregar para se manterem no top 4 da Série B, os caldenses entraram melhor no jogo e chegaram rapidamente ao 2-0, bisou Lucas Villela, já depois de João Rodrigues ter acertado na barra da baliza de Luís Ribeiro.

Um golo de Dénis, a fechar o primeiro tempo, deu o alento necessário ao Amora para conseguir a reviravolta, consumada na etapa complementar com os tiros certeiros de Tiago Duque, Paulo Marcelo e Nuno Pereira.

O Vitória de Setúbal interrompeu uma série de cinco jogos consecutivos sem vencer no terreno do Real, onde ganhou por 2-1. Zequinha e Camilo marcaram os golos sadinos, com Rafa a reduzir perto do intervalo.