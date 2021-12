Reviravolta incrível coloca Sporting nos oitavos da UEFA Youth League

Hoje às 15:26 Facebook

Leões deram a volta a uma desvantagem de dois golos, frente ao Ajax, e seguem em frente na competição.

Foi uma ultrapassagem ao "sprint" dos leões, em Amesterdão. Aos 25 minutos, o Sporting já perdia por 2-0, bisou Van Dongen, mas, ainda antes do intervalo, Mateus Fernandes conseguiu reduzir para a margem mínima.

A meio do segundo tempo, Youssef Chermiti repôs a igualdade, ficando a reviravolta completa ao minuto 87, por intermédio de Chico Lamba.

Com o triunfo diante do Ajax, o Sporting conquistou o grupo C da UEFA Youth League e segue diretamente para os oitavos de final da competição.

No restante jogo do grupo, o Borussia Dortmund goleou o Besiktas por 6-2, num jogo em que Rijkhoff, Bynoe-Gittens e Kamara bisaram pelos alemães, que terminaram a fase inicial da prova na segunda posição, à frente do Ajax.