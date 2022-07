Reviravolta mantém Corinthians na vice-liderança do Brasileirão

JN/Agências Hoje às 09:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, esteve a perder na visita ao campeão Atlético Mineiro, mas conseguiu um triunfo por 2-1 na última ronda da primeira volta do campeonato brasileiro de futebol.

No Mineirão, de Belo Horizonte, Keno, logo aos nove minutos, inaugurou o marcador a favor dos da casa.

Na fase final da partida da 19.ª ronda, Fábio Santos bisou, aos 80 e 86 minutos, este último golo na conversão de um penálti, após revisão das imagens pelo árbitro, e deu a vitória aos visitantes.

O Timão segue na segunda posição, com 35 pontos, menos quatro do que o líder, Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que bateu o Internacional de Porto Alegre, também por 2-1.

O Atlético é quarto classificado, com 32 pontos, a dois do Fluminense, atual terceiro posicionado da tabela, com 34.