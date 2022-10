Reviravolta mantém Farense na vice-liderança da Liga 2

JN/Agências Hoje às 20:32 Facebook

O Farense venceu no reduto da BSAD, por 3-2, num jogo em que esteve a perder por dois golos, mas operou a reviravolta.

As emoções na partida iniciaram cedo e a dobrar, com tremenda eficácia por parte da BSAD: aos sete minutos, uma fantástica execução de Kikas abriu o marcador, com um pontapé acrobático após uma reposição lateral e de um passe de cabeça de Tembeng.

Ainda o Farense se estava a refazer do tento sofrido e já estava a sofrer outro, aos 10 minutos, através de uma jogada veloz e letal dos azuis, culminada com um cabeceamento de Edgar Pacheco, sozinho ao segundo poste, em resposta a um cruzamento de Henrique.

Com uma vantagem confortável construída desde cedo, a BSAD baixou um pouco as linhas e permitiu que o Farense assumisse as despesas do jogo, com os algarvios a ficarem perto do golo aos 21 minutos, mas Gonçalo Tabuaço foi enorme a impedir um golo fácil a Rui Costa.

Danny Henriques empurrou Robson dentro de área e o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, na qual Rui Costa, agora sim, bateu Gonçalo Tabuaço, aos 30 minutos de jogo, e podia ter chegado à igualdade aos 40, num disparo desviado em Tembeng.

Edgar Pacheco, de primeira, atirou à trave na jogada inaugural do segundo tempo, na única ocasião de perigo da BSAD na etapa complementar, uma vez que o Farense foi a equipa dominadora e com o treinador Vasco Faísca a fazer boas alterações na equipa.

Entrados 10 minutos antes no jogo, Miguel Bandarra e Cristian Ponde protagonizaram o golo do empate, com o primeiro a cruzar em direção ao segundo, que bateu Gonçalo Tabuaço, conduzindo o Farense a 20 minutos finais de alto ritmo à procura do triunfo.

A reviravolta acabaria por chegar aos 83 minutos, por intermédio do experiente Marco Matias, a finalizar um ataque rápido iniciado por Harramiz e com passe de Jhon Velásquez, os dois saídos do banco, que permitiu continuar pelos lugares de subida na classificação.