Reviravolta na Trofa fecha dia árduo do Boavista

Panteras perderam por 3-0 com o Varzim, da Liga 3, e bateram o Trofense, da Liga 2, por 2-1

A uma semana do arranque da Liga, no dia 7 de agosto, na casa do Portimonense, Petit viu o Boavista perder por 3-0 com o Varzim, da Liga 3, e dar a volta ao Trofense, vencendo, por 2-1, o jogo de apresentação da equipa que compete na Liga 2. Após o duplo teste de ontem, as panteras fecham a pré-temporada com o jogo de apresentação, na quarta-feira, diante do Bolívar (ver caixa).

O dia dos axadrezados abriu com uma pesada derrota frente ao Varzim, da Liga 3. Num encontro disputado à porta fechada, em pleno Estádio do Bessa, os poveiros construíram um folgado triunfo por 3-0, com golos dos reforços Latón, Quivira e Onyeka.