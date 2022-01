Reviravolta no marcador coloca Roma de Mourinho nos "quartos" da Taça de Itália

JN Hoje às 01:15 Facebook

A AS Roma, do português José Mourinho, qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça de Itália, ao dar a volta ao secundário Lecce (3-1).

Com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira de início no conjunto romano, foi o Lecce a causar surpresa no Estádio Olímpico da capital transalpina, quando o defesa Arturo Calabrsi abriu o ativo, aos 14 minutos.

A resposta dos "giallorossi" viria a surgir ainda no primeiro tempo, por intermédio do defesa Marash Kumbulla (40), abrindo caminho para a reviravolta, consumada graças ao tento do avançado Tammy Abraham (54), antes de Eldor Shomurodov (81) selar o triunfo, numa altura em que os visitantes já estavam reduzidos a 10 elementos, face à expulsão de Mario Gargiulo (60).

Nos "quartos", a Roma vai enfrentar o Inter de Milão, atual campeão transalpino e líder da Serie A.